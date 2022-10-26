Шойгу обсудил с министром обороны Индии возможные провокации Украины с "грязной бомбой" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 26 октября, провел телефонный разговор с коллегой из Индии Раджнатхом Сингхом, в ходе которого довел озабоченности Москвы по поводу возможных провокаций со стороны Киева с применением «грязной бомбы». Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«Обсуждена ситуация на Украине. Генерал армии Сергей Шойгу довел до индийского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"», - сказано в заявлении Минобороны РФ.

Напомним ранее министр обороны России также провел ряд телефонных переговоров, обсудив вопрос применения «грязной бомбы». Соответствующую тему Шойгу поднял в разговоре с коллегами из Турции Хулуси Акара и Франции Себастьяном Лекорню, а также из Великобритании Беном Уоллесом.