Washington Post: в Киеве признают, что мало что могут сделать для защиты энергосистемы Украины Фото: Александр КОЦ

Украинские чиновники признают, что мало что могут предпринять для защиты энергосистемы отударов ВС России, направленных на вывод из строя связанной с обеспечением военных целей инфраструктуры, сообщает издание Washington Post.

"У них есть какая-то дорожная карта для военных, куда стрелять", - цитирует газета министра энергетики Украины Германа Галущенко. Как считают украинские чиновники, направление ударов задают специалисты в сфере энергетики

По данным издания, удары по энергоинфраструктуре "носят высоко стратегический характер". Со ссылкой на представителей украинских властей отмечается, что от этих атак очень трудно защититься. Газета также подчеркивает, что системы ПВО непросто использовать, их применение требует серьезной подготовки.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.