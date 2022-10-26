Песков заявил, что Россия будет побуждать мировое сообщество воспрепятствовать диверсии с "грязной бомбой" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва намерена продолжить побуждать международное сообщество в том, что Киев готовят «террористическую диверсию» при помощи «грязной бомбы». Такое заявление в среду, 26 октября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы обладаем информацией, которая свидетельствует о существующей угрозе применения "грязной бомбы" со стороны Украины», - отметил официальный представитель Кремля, отметив, что Россия обладает «информацией, которая говорит, что на Украине идет подготовка к такой террористической диверсии».

Песков отметил, что Москва намерена «энергично продолжить доводить» свою «точку зрения до мировой общественности, чтобы побудить их к активным действиям в плане воспрепятствования такому безответственному поведению киевского режима».

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что Киев намерен устроить провокацию на украинской территории при помощи маломощного ядерного боеприпаса или так называемой «грязной бомбы». Отмечалось, что целью провокации является обвинение России в применении этого оружие массового уничтожения, а позже запуск мощной антироссийской кампании.