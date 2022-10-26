Путин продлил указ об ограничениях России на торговлю с недружественными странами на 2023 год

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин продлил на 2023-й год указ об ограничениях на внешнюю торговлю отдельными видами продукции и сырья. Данные ограничения ранее были введены как ответ на действия недружественных стран.

Изменения внесены в указ президента России от 8 марта 2022-го года №100 "О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности". Фраза "до 31 декабря 2022 года" заменена словами "до 31 декабря 2023 года включительно".

Ранее Владимир Путин подписал указ о выплатах по внешнему госдолгу в рублях. Обязательства по государственным еврооблигациям будут считаться исполненными после оплаты в рублях.

Также ранее российский лидер подписал указ о мерах по обеспечению финансовой стабильности России. Они будут носить временный характер.