Глава Минобороны Украины признал замедление операции ВСУ на юге страны Фото: REUTERS

Наступление Вооруженных сил Украины на юге страны замедлилось, заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

«На юге мы продолжаем нашу контрнаступательную кампанию. Сейчас определенные погодные условия, я имею в виду дождь, делают нас немного медленнее. У нас есть реальный план по взятию Херсона, также у нас есть реальный план взять все занятые территории Украины», – сказал глава Минобороны Украины в интервью японскому изданию NHK.

По мнению Резникова, ВСУ смогут продвинуться вперед к началу предстоящей зимы.

Напомним, заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что российские военные продолжают отбивать атаки ВСУ. Он назвал буезуспешными попытки украинских войск прорвать линию обороны на Херсонском направлении.

Как писал сайт KP.RU, за прошедшие сутки в Херсонской области российские войска уничтожили до 125 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.