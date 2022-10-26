Песков заявил, что для решения проблемы с экипировкой для мобилизованных принимаются "энергичные меры" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков признал проблемы с экипировкой для мобилизованных, отметив, что они решаться, поскольку для их решения принимаются «энергичные меры»

Песков отметил, что днем ранее, 25 октября, состоялось заседание координационного совета при правительстве России по обеспечению потребностей Вооруженных Сил РФ, в ходе которого перед членами координационного совета выступил президент России Владимир Путин.

«Вы все слышали ремарки президента. Действительно, имели место проблемы с экипировкой, они, в том числе, имеют место отчасти до сих пор, но принимаемые энергичные меры для выправления ситуации уже дают первые положительные результаты», - заявил официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Песков отметил, что данному процессу подключаются и российские регионы, и теперь комиссия координационного совета занимается этими вопросами. Кроме того, пресс-секретарь российского президента напомнил, что вице-премьер РФ Денис Мантуров персонально отвечает за эти вопросы. «Поэтому меры принимаются, и проблема будет ликвидирована», - добавил он.