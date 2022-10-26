Движение грузового транспорта по Крымскому мосту откроют не ранее 1 декабря 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста откроется не ранее 1 декабря 2022 года, сообщили в Минтрансе РФ.

“Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет открыто не ранее 1 декабря текущего года", - уточнили в ведомстве.

О том, что проезд для грузовиков на Крымском мосту возможно будет открыт с середины октября 2022 года, ранее сообщал вице-премьер Марат Хуснуллин, но соответствующее решение так и не было принято.

Напомним, утром 8 октября 2022 года стало известно о происшествии на Крымском мосту. Согласно заявлению Национального антитеррористического комитета, на мосту подорвался грузовой автомобиль. В результате взрыва были частично разрушены два пролета автомобильной переправы.

Президент России Владимир Путин 8 октября поручил создать правительственную комиссию в связи с пожаром и взрывом на Крымском мосту, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.