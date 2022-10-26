Украинские диверсанты напали на отдел полиции в Херсоне Фото: REUTERS

В Херсоне диверсанты напали на районный отдел внутренних дел, пытаясь завладеть оружием, рассказал источник в экстренных службах.

"Около 13 часов была предпринята попытка нападения на Днепровское РОВД города Херсон с целью завладения оружием. Злоумышленники успели произвести один выстрел из РПГ", – передает РИА Новости.

Диверсанты сумели скрыться, в настоящее время их разыскивают.

Напомним, накануне у здания телекомпании в Мелитополе взорвался автомобиль. Взрыв прогремел рядом с офисом тележурналистов.

Как писал сайт KP.RU, ранее диверсионная группа украинского националистического полка "Азов"* проникла на территорию Донецкой народной республики. Силовики обнаружили тайник боевиков в Мариуполе. В нем были взрывчатка, оружие и боеприпасы для дистанционного подрыва. Сейчас ведется розыск самих диверсантов.

*Запрещенная в России террористическая организация