В Чувашии с июля по сентябрь нормативы ГТО сдали почти девятнадцать тысяч жителей региона

Фото: sport.cap.ru

Рейтинг ГТО Министерства спорта республики сформирован по девяти ключевым показателям. Учитывается число жителей региона, которые зарегистрировались на портале gto.ru, и прошли тестирование, а также тех, кто выполнил нормативы на знаки отличия в процентном соотношении от общей численности населения 6 лет и старше, проживающего в муниципалитетах и в городских округах. Помимо этого в зачет идет количество публикаций в средствах массовой информации о ходе внедрения ГТО в муниципалитете и другие показатели.

После подведения итогов третьего квартала текущего года региональный рейтинг качества внедрения ГТО возглавил Красноармейский район. За ним следует Яльчикский. На третьем месте - Комсомольский район.

Министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Василий Петров рассказал, что мероприятия по подготовке и тестированию граждан на нормативы ГТО включены в региональный проект «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Сейчас на территории республики функционируют 26 муниципальных центров тестирования ГТО во всех городах и районах региона. Также ведется работа по развитию спортивной инфраструктуры для подготовки и сдачи нормативов ГТО.

«С 2019 года в муниципалитетах Чувашии появились 20 площадок ГТО, в следующем году будут оборудованы еще 3. Все это позволяет увеличить популярность комплекса ГТО. Так, за III квартал 2022 года участие в сдаче нормативов ГТО приняли 18794 жителя Чувашии, из них сдали на знаки отличия: на золотой знак – 3657 человек, на серебряный – 299, на бронзовый – 298 человек», - подвел итоги Василий Петров.