МИД Ирана ввел санкции против 12 физических лиц и восьми организаций Евросоюза Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Ирана расширил санкционные ограничения в отношения Евросоюзу, добавив в «черный список» восемь юридических лиц, среди которых персидские версии Deutsche Welle* и радиостанции RFI, а также 12 физических лиц.

Как уточнили во внешнеполитическом ведомстве, среди физических лиц, попавших под новые санкционные ограничения, значатся в том числе члены Европарламента, национального собрания Франции, глава одной из французских коммун, главы базирующихся в Евросоюзе неправительственных организаций, а также главные редакторы немецкой газеты Bild.

МИД Ирана обвинил попавшие под ограничения организации и физические лица в поддержке и подстрекательстве к насилию, ненависти, терроризму, а также нарушении прав человека и причастности к организации беспорядков. Ведомство заявляет, что ограничение введены в рамках ответных мер на действия Евросоюза.

Ранее Евросоюз ввел ограничения против 11 физлиц и четырех организаций на фоне протестов в Иране. В «черный список» попала и иранская полиция нравов. Позже были введены санкции против трех физлиц и одну организацию.

*DW, телерадиокомпания признана в РФ СМИ-иноагентом