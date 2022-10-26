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Политика26 октября 2022 11:06

Власти Запорожья сообщили, что украинские власти пытаются вербовать подростков для слежки

Украинские террористы задействуют для своих целей молодежь, рассказал врио главы региона Балицкий
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Власти Запорожья сообщили, что украинские власти пытаются вербовать подростков для слежки

Власти Запорожья сообщили, что украинские власти пытаются вербовать подростков для слежки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские силовики пытаются вербовать в Запорожской области подростков 12-15 лет, предлагают им деньги за слежку, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

"У нас часто бывает, что люди просто ведутся, читают на сайте: "Мы тебе дадим 10 тысяч гривен, ты там пойди, что-нибудь сделай, возьми, перенеси". Чаще всего украинские террористы задействуют несовершеннолетних граждан, понимая, что к ним мы не можем применить методов воздействия", - заявил Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Также он добавил, что “фашисты соблазняют молодежь деньгами”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 октября 2022 года можно прочитать здесь.