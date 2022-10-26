Власти Запорожья сообщили, что украинские власти пытаются вербовать подростков для слежки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские силовики пытаются вербовать в Запорожской области подростков 12-15 лет, предлагают им деньги за слежку, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

"У нас часто бывает, что люди просто ведутся, читают на сайте: "Мы тебе дадим 10 тысяч гривен, ты там пойди, что-нибудь сделай, возьми, перенеси". Чаще всего украинские террористы задействуют несовершеннолетних граждан, понимая, что к ним мы не можем применить методов воздействия", - заявил Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".

Также он добавил, что “фашисты соблазняют молодежь деньгами”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 октября 2022 года можно прочитать здесь.