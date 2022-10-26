Путин утвердил перечень банков, сделки по которым возможны только по спецразрешению Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин в среду, 26 октября, утвердил список из 45 российских банков, в которых нельзя совершать сделки с долями иностранцев из недружественных государств.

В советующий перечень вошли такие банки, как Ситибанк, Райффайнезбанк, Юникредит, а также «ОТП Банк». Сделки по ним можно совершить только по специальному разрешению.

Как сказано в указе главы государства, соответствующий перечень утвержден в соответствии с подпунктом «д» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации, принятым 5 августа 2022 года, № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями отдельных иностранных государств и международных организаций».

Напомним, сегодня, 26 октября, российский президент продлил действие спецмер во внешнеэкономической деятельности до конца 2023, среди прочего он продлил указ об ограничениях России на торговлю с недружественными странами на 2023 год.