Под руководством Путина проводится тренировка по нанесению ответного массированного ядерного удара Фото: REUTERS

Под руководством президента России Владимира Путина в среду, 26 октября, проводится тренировка по нанесению массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Такое заявление в среду, 26 сентября, сделал министр обороны РФ Шойгу

«Под вашим руководством проводится тренировка, в ходе которой будут отработаны задачи по нанесению массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника - Добрый день, начинайте», - заявил глава российского военного ведомства президенту России, который принял участие в тренировке Сил стратегического сдерживания.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 26 октября, российский лидер наблюдает за тренировкой стратегических сил сдерживания, в ходе которой Вооруженные силы РФ произвели пуски баллистических ракет «Ярс» и «Синева» по полигону «Кура», который расположен на Камчатке.