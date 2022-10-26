Семьи мобилизованных в Амурской области в ноябре получат компенсацию на оплату детсадов

В Приамурье составляют социальные паспорта семей мобилизованных: они помогают определить, в какой помощи нуждаются родственники бойцов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Семьи военнослужащих, участвующих в СВО, уже в ноябре начнут получать компенсации на оплату детсадов. Родственникам бойцов вернут 100% затрат на детские учреждения. Кроме того, для детей мобилизованных амурчан во всех районах области организовано горячее питание. Меры поддержки военнослужащих были введены в Приамурье по поручению губернатора Василия Орлова.

В регионе продолжается работа по составлению социальных паспортов семей мобилизованных. Такие паспорта помогают определить, в какой помощи нуждаются родственники бойцов. По поручению губернатора в регионе также создан штаб психологической помощи семьям мобилизованных. С близкими военнослужащих работают опытные психологи МЧС и соцзащиты. При необходимости помощь им будут оказывать медики.

«Все обращения, которые поступают в центры помощи мобилизованным и их семьям, должны быть отработаны оперативно и в индивидуальном порядке, - подчеркнул губернатор Василий Орлов. - Дополнительно необходимо предусмотреть для семей возможность получения юридической помощи - как в виде консультаций, так и непосредственного сопровождения при составлении документов, общения с банками и других вопросов, которые могут вызвать у людей сложности».

По словам и.о. главы Благовещенского района Дениса Салтыкова, благодаря социальным паспортам власти взяли на особый контроль семьи мобилизованных с двумя и тремя детьми, чье положение вызывает особую обеспокоенность. Администрация района помогает родственникам военнослужащих углем и дровами, овощами, одеждой и детским питанием.