Apple подтвердила переход на зарядные порты USB Type-C Фото: REUTERS

Компания Apple будет выпускать смартфоны IPhone с зарядными портами стандарта USB Type-C, рассказал директор компании по маркетингу Грег Джосвиак.

Как отметил представитель Apple на пресс-конференции, производитель «вынужден подчиниться требованиям» Евросоюза, поскольку у него нет другого выбора. Apple перейдет на зарядные устройства USB Type-C в 2024 году, уточнил глава отдела по маркетингу компании.

Ранее Европарламент одобрил проект закона об унификации зарядных устройств, которые продаются на территории стран Евросоюза. Согласно документу, к концу 2024 года все мобильные телефоны, планшеты, а также фото- и видеокамеры должны быть оснащены зарядным портом стандарта USB Type-C. В ЕС отметили, что пользователям больше не нужно будет приобретать новое зарядное устройство каждый раз при покупке гаджета, так как для них можео будет использовать универсальный зарядник.