Песков заявил, что размещение воздушно-десантной дивизии США в Румынии не приведет к стабильности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Размещение на территории Румынии элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Соединенных Шатов не приведет к росту стабильности в регионе. Такое заявление в среду, 26 октября, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что такие действия Вашингтона не способствуют предсказуемости в регионе, указав также на то, что речь идет о приближении американских войск к российским границам.

«Чем ближе американские войска к нашим границам, тем больше опасность для нас и, естественно, тем полнее эту опасность мы выстраиваем и будем выстраивать при обеспечении нашей собственной безопасности», - сказал официальный представитель Кремля.

Ранее появилось сообщение о том, что Соединенные Штаты разместили в Румынии свою 101-ю дивизию. Отмечалось, что военные США прибыли для защиты территории Североатлантического альянса, однако, «если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу Украины».