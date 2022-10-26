В ЛНР сообщили об ожесточенных боях в районе Кременной и Сватово Фото: Дмитрий СТЕШИН

Самые ожесточенные бои в настоящее время идут в районе Кременной и Сватово, сообщил полковник полиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

"Сейчас идет прощупывание линии обороны практически на всех участках, в том числе, на Луганском оперативном тактическом направлении. Самые ожесточенные бои идут в районе Кременной и Сватово", - уточнил Киселев в эфире Первого канала.

Также он добавил, что все попытки прощупать оборону приводят к "печальным последствиям", ВСУ несут крупные потери.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 октября 2022 года можно прочитать здесь.