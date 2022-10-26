Более 700 российских предприятий зарегистрировали свой бизнес в ОАЭ с 24 февраля

Число зарегистрированных юрлиц в ОАЭ по сравнению с 2021 годом выше в пять-семь раз, пишут “Известия” Фото: REUTERS

Российские компании массово регистрируют свой бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Как сообщают “Известия” со ссылкой на “Деловую Россию” в лице бизнес-посола в ОАЭ Максима Загорнова, с 24 февраля 2022 года по конец сентября 700 российских предприятий открыли в ОАЭ второе юридическое лицо, что в 5-7 раз превышает показатель 2021 года.

“В 2022 году значительно увеличилось количество российских компаний, которые открыли второе юрлицо в Объединенных Арабских Эмиратах”, - пишет газета.

Представительства в ОАЭ регистрируют в основном IT-компании, уточнил член совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ Константин Вольф. По его словам, это обусловлено санкциями со стороны Евросоюза и США, из-за которых российский бизнес не может поддерживать кооперационные связи со своими партнерами. В первую очередь речь идет о проведении финансовых операций. Второе юрлицо в стране, не находящейся под санкциями, позволяет компаниям одновременно работать и в России, и за рубежом, считает эксперт.

“У российских компаний существовали многолетние отношения с контрагентами из ЕС, США, Китая, Гонконга, Сингапура и ОАЭ: если они хотят продолжать сотрудничество, то бизнесу из РФ нужно менять юрисдикцию”, - сообщают “Известия” со ссылкой на эксперта образовательной экосистемы Moscow Digital School Саржана Бардуева.

Однако с 1 марта 2023 года в ОАЭ произведут изменения в системе регистрации юрлиц, которые осложнят процедуру открытия представительства, считает советник юридической компании BGP Litigation Денис Шушин. По новым правилам, филиалы иностранных компаний, зарегистрированные в ОАЭ, не будут считаться налоговыми резидентами страны. А ведь именно статус резидента позволяет иностранному бизнесу в Эмиратах открывать банковские и брокерские счета вне ОАЭ, а также без проблем вести бизнес в США и ЕС.

Тем не менее, присутствие на рынке ОАЭ сегодня — это не один из путей развития, а скорее возможность элементарно сохранить свой бизнес, подчеркнул Максим Загорнов.

Россия в свою очередь продолжает развивать связи в сфере бизнеса с иностранными партнерами. С 22 по 25 октября в МГИМО проходил Второй международный форум «Россия-Африка: что дальше?», участниками которого стали российские и иностранные студенты, аспиранты, ученые-африканисты, бизнесмены и политики. Сотрудничеству в образовательной сфере, которое способствует дальнейшему укреплению связей между народами – культурных и экономических, изучению языков было посвящено выступление на форуме президента Общества дружбы с Танзанией, бизнес-посла «Деловой России» в Объединенной республике Танзания Юрия Коробова.