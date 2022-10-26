Путин заявил, что Украину превратили в полигон для биологических экспериментов

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают оружием, не оставляю без внимания желание Киева заполучить ядерное оружие, заявил сегодня, 26 октября, президент РФ Владимир Путин.

"Украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в частности, и тяжелым, не оставляют без внимания стремление киевского режима заполучить ядерное оружие", - сказал российский лидер, выступая перед главами делегаций на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Путин добавил, что России также известно о планах Украины использовать для провокаций так называемую "грязную бомбу".

Ранее сайт KP.RU писал, что делегация США в Женеве признала биологические опыты над жителями Украины. Американские специалисты признали, что передача в США образцов патогенных биоматериалов имела место.

Также ранее стало известно, что не только Соединенные Штаты, но и Германия вела военно-биологические разработки на Украине. Об этом заявил в четверг 31 марта постпред России при женевского отделении ООН Геннадий Гатилов.