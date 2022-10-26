Три города Чувашии подадут заявки на Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды

Заявки на участие в VII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды от трех городов Чувашской Республики — Алатыря, Новочебоксарска и Шумерли — одобрены межведомственной комиссией под руководством Главы Чувашии Олега Николаева. Заявки будут отправлены до 1 ноября, итоги конкурса подведут в декабре.

Сообщается, что Новочебоксарск представит на конкурс концепцию благоустройства территории парка «Ельниковская роща», Алатырь выступит с проектом благоустройства исторической части города, город Шумерля примет участие с заявкой по реновации Парка имени 50-летия Пионерской организации.

Как отмечает Олег Николаев, данный конкурс проектов создания комфортной городской среды позволяет не только улучшать условия жизни жителей республики и делать общественные территории комфортными, но также помогает развивать экономику и туризм региона. Также Глава Чувашии напомнил, что по решению Президента РФ Владимира Путина в 2022 году проводится дополнительный конкурс для исторических поселений федерального и регионального значения, малых городов с численностью населения до 100 тыс. человек, которые ранее уже принимали участие в подобных мероприятиях. Также сейчас в конкурсе могут принять участие города численностью от 100 до 200 тысяч жителей, к которым относится и Новочебоксарск.

Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Чувашия неоднократно входила в число победителей данного мероприятия. Благодаря выигранным грантам, проводится благоустройство двух парков в Шумерле и Козловке. Работы планируется завершить в ноябре нынешнего года.