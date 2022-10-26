Житель Хабаровска пригоровен к 4 годам заключения за ограбления пожилых женщин

Мужчина отправится за решетку на четыре года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровске прошел суд над 33-летним местным жителем. Мужчине вынесли приговор за кражи и грабежи у пожилых женщин, сообщает Транссибинфо.

Ходить по старушкам серийный грабитель начал еще в марте 2022 года. Схема была проста – он высматривал пожилых дам и под различными предлогами проникал к ним домой. Попав в гости к своим жертвам, он забирал все, что хорошо и плохо лежит, в основном ценности, которые можно продать.

Так, один из случаев был зарегистрирован в Индустриальном районе Хабаровска. Мужчина выследил свою жертву и зашел за ней в подъезд. Там он включил все свои актерские способности, надавил на жалость и попросил вынести ему стакан воды. Пожилая женщина пошла на кухню за водой, а свою сумку оставила в прихожей, где и находился преступник. Ловкость рук, и телефон с деньгами уже перебрались из сумочки женщины в его карман. Только на этом эпизоде ущерб составил 20 тысяч рублей.

Полицейским не пришлось долго искать грабителя. Мужчина уже имел криминальный опыт по тем же статьям. Более того, из мест лишения свободы он освободился лишь в августе 2021 года.

Сейчас ему придется вернуться обратно за решетку. В ходе расследования установлена его причастность к 10 эпизодам грабежа. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на четыре с половиной года в колонии строгого режима.