Зеленский узаконил процедуру национализации системообразующих банков

Зеленский узаконил процедуру национализации на территории Украины системообразующих банков. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил процедуру национализации системообразующих банков во время действия на территории страны режима военного положения. Об этом сообщается на сайте украинской Верховной рады.

Зеленский подписал соответствующий закон в среду 26 октября, сказано в сообщении. Документ предусматривает внесение изменений в налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы.

Теперь системно важные банки на территории Украины будут выводиться с рынка и продаваться за 1 гривну в случае потери ими ликвидности и зачисления в категорию «неплатежеспособных». Если стоимость общих акций окажется больше 1 гривны, то возмещение их стоимости предполагается производить исключительно за счет компенсационных средств РФ, которые Киев рассчитывает в будущем получить «за нанесенный Украине ущерб».

На Украине действуют 14 системообразующих банков.

Напомним, Всемирный банк спрогнозировал сокращение экономики Украины на 35 процентов в 2022 году. На восстановление производства, инфраструктуры и социального сектора Украины потребуется не менее 349 млрд долларов.

Ранее советник Зеленского спрогнозировал дефицит бюджета к концу года в 50 млрд. долларов.

Тем временем президент Белоруссии Александр Лукашенко предсказал развал Украины и назвал выгоду от этого для Польши, Литвы и Латвии.