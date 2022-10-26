Австралия передаст Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster Фото: ru.wikipedia.org

Австралия передаст Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster и разместит в Европе около 70 инструкторов для обучения украинских военных.

По информации телеканала ABC, австралийские инструкторы присоединится к силам многонациональной тренировочной операции INTEFLEX. Они не будут присутствовать на территории Украины – подготовка военных Вооруженных сил Украины будет проходить в Великобритании.

Напомним, в июне Австралия отправила Украине первые четыре бронетранспортера M113AS4.

Как ранее писал сайт KP.RU, в середине октября президент США Джозеф Байден подписал документы о выделении Украине очередного транша военной помощи. Он уполномочил госдеп выделить Киеву новый пакет военной помощи на 725 миллионов долларов. С начала российской специальной военной операции Украина получила от США военной техники, оборудования, боеприпасов и прочего на сумму, превышающую 16,8 миллиарда долларов.