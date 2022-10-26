Путин заявил о продолжающемся уничтожении энергетической сети Европы

Путин заявил, что идет уничтожение европейской энергетической сети. Фото: REUTERS

Диверсии на «Северных потоках» являются одним из этапов уничтожения общеевропейской энергетической структуры, и этот процесс продолжается, заявил президент России Владимир Путин в среду 26 октября, выступая на встрече с главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств Содружества. В том числе сократилось количество собственно терактов, отметил российский лидер. Стенограмма выступления Путина опубликована на официальном сайте Кремля, она доступна здесь.

Путин отметил, что некоторые участники международного общения, пытаясь любой ценой сохранить гегемонию, не гнушаются прямыми диверсиями.

«Имею в виду организацию взрывов на международных газовых магистралях Северного потока. Фактически речь идёт об уничтожении общеевропейской энергетической инфраструктуры», - сказал Путин, отметив, что подобные акции наносят колоссальный ущерб европейской экономике и значительно ухудшают условия жизни миллионов людей.

Также Путин заявил о снижении числа терактов почти во всех странах СНГ и призвал продолжить системную борьбу с терроризмом.

Кроме того, Владимир Путин призвал повысить меры безопасности на критически важных объектах инфраструктуры России, напомнив об инциденте на Крымском мосту и попытках диверсии на Курской АЭС.