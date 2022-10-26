Адвокат Аграновский заявил, что Ксению Собчак не накажут за отъезд из России

Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Даже если у правоохранителей имеется постановление о задержании журналистки Ксении Собчак, за отъезд из России ее не накажут, пояснил РИА Новости юрист Дмитрий Аграновский.

"Дополнительной ответственности за это не предусматривается. Раз она не была задержана, то это не побег из-под стражи", - уточнил Аграновский.

Ранее источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что Собчак через Белоруссию уехала в Литву, причем до последнего момента все думали, что она летит в Турцию - именно туда на сегодня ею был куплен билет.

Также ранее сайт KP.RU писал, куда и зачем на самом деле уехали из России Пугачева, Собчак, Земфира и другие обласканные звезды. При этом Олег Газманов, Валерия и другие знаменитости опровергли эмиграцию из РФ.

В начале июля этого года стало известно, что Ксения Собчак уехала в Турцию с сыном и дочерью Константина Богомолова.