NYT: Саудовская Аравия сорвала секретную сделку с Байденом по увеличению добычи нефти

Премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Фото: REUTERS

Саудовская Аравия обманула власти Соединенных Штатов, сорвав сделку с американским президентом Джо Байденом по увеличению добычи нефти, рассказали высокопоставленные чиновники США.

По информации The New York Times, в ходе визита на Ближний Восток глава Белого дома якобы заключил с саудовским принцем Мухаммедом бен Салманом «секретную» сделку, которая должна была привести к всплеску добычи нефти с сентября по декабрь 2022. Как заявили собеседники газеты, бен Салман «обманул администрацию Байдена, и все пошло наперекосяк».

В сообщении отмечается, что отказ от сделки с Вашингтоном является показателем стремлений Эр-Рияда уйти от зависимости от США. По мнению некоторых чиновников Белого дома, сменить курс Саудовскую Аравию убедила Россия.

Напомним, 5 октября 2022 года страны ОПЕК+ приняли решение о снижении добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки в связи ростом цен на черное золото на рынке. Ограничения решили ввести с ноября.

Сайт KP.RU разбирался, смогут ли США наказать Саудовскую Аравию за дружбу с Россией.