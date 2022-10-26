Госдума и кабмин согласовали статус ветерана боевых действий для добровольцев спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Добровольцы, принимающие участие в спецоперации российской армии по защите Донбасса, будут иметь статус ветеранов боевых действий. Это решение было принято совместно Госдумой и правительством РФ, сообщил сегодня, 26 октября, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Ранее российский кабмин поддержал законопроект о статусе ветерана боевых действий для добровольцев, со всеми положенными льготами и мерами соцподдержки для военнослужащих и членов их семей.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 октября 2022 года можно прочитать здесь.