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Политика26 октября 2022 14:11

Видео тренировки стратегических ядерных сил сдерживания России публикует Минобороны

Опубликовано видео, как силы стратегического сдерживания России провели тренировку по нанесению ответного ядерного удара
Мария ПАВЛОВА
Видео тренировки стратегических ядерных сил сдерживания России публикует Минобороны. Фото: кадр из видео.

Видео тренировки стратегических ядерных сил сдерживания России публикует Минобороны. Фото: кадр из видео.

Видео тренировки российских сил стратегического сдерживания по нанесению ответного ядерного удара опубликовало Министерство обороны в среду 26 октября. Учения прошли на космодроме Плесецк. За ходом учений наблюдал лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

В ходе тренировки были отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника.

В частности, произведен пуск баллистической ракеты «Синева» с подлодки из Баренцева моря. Также был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». В учениях участвовали также два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.

Позже в Кремле сообщили, что задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме. Уточняется, что все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал учения НАТО по ядерным силам сдерживания, заявив, что ядерные маневры якобы предотвращают эскалацию.