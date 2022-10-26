Видео тренировки стратегических ядерных сил сдерживания России публикует Минобороны. Фото: кадр из видео.

Видео тренировки российских сил стратегического сдерживания по нанесению ответного ядерного удара опубликовало Министерство обороны в среду 26 октября. Учения прошли на космодроме Плесецк. За ходом учений наблюдал лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

В ходе тренировки были отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника.

В частности, произведен пуск баллистической ракеты «Синева» с подлодки из Баренцева моря. Также был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». В учениях участвовали также два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95МС.

Позже в Кремле сообщили, что задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме. Уточняется, что все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг анонсировал учения НАТО по ядерным силам сдерживания, заявив, что ядерные маневры якобы предотвращают эскалацию.