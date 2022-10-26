США ввели новый пакет санкций против российских граждан и компаний Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США ввели очередной пакет санкций против России, сообщил сегодня, 26 октября, американский минфин.

В расширенный список на этот раз попали восемь физлиц и 12 организаций.

Так, согласно данным с сайта Минфина США, под санкции попала певица Сара Шор, известная как Жасмин, а также ее супруг Илан Шор.

Ранее сообщалось, что США планирует ввести санкции против Даны Борисовой, Евгения Петросяна, Ольги Бузовой и Гарика Харламова. В Стэнфорде их сочли “путинскими пропагандистами”.

Также ранее восемь депутатов Госдумы от Свердловской области попали под санкции США. В списке оказались Сергей Бидонько, Андрей Альшевских, Сергей Чепиков, Жанна Рябцева, Андрей Кузнецов, Максим Иванов, Антон Шипулин и Константин Захаров.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 октября 2022 года можно прочитать здесь.