Экс-соперница Байдена Габбард раскритиковала его за нежелание договариваться с Россией

Джо Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-член палаты представителей конгресса США Талси Габбард раскритиковала американского лидера Джо Байдена за нежелание договариваться с Россией.

"Что важнее для Байдена? Освободить баскетболистку из российской тюрьмы или предотвратить ядерный холокост для вас, ваших любимых и миллиардов по всему миру? Байден отказывается обсуждать предотвращение третьей мировой войны с Путиным, но с радостью поговорит с ним о Грайнер", - написала Габбард в соцсетях.

Накануне, 25 октября 2022 года, российский суд подтвердил обвинительный приговор за контрабанду наркотических веществ баскетболистки Бритни Грайнер.

Ранее Макрон раскритиковал Байдена за слова о “ядерном Армагеддоне”. Французский лидер отметил, что всегда отказывался заниматься политическими выдумками.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 октября 2022 года можно прочитать здесь.