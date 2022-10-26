Правительство России направит дополнительно 59 млрд на зарплаты медработникам в регионах

Мишустин рассказал о выделении допсредств на зарплату медикам в регионах. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Российские регионы получат порядка 59 миллиардов рублей дополнительно на выплату зарплат медицинским работникам. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин в среду 26 октября во время заседания правительства.

По словам Мишустина, дополнительные средства будут направлены в регионы для того, чтобы зарплата медицинских работников соответствовала определенному президентом уровню. Премьер отметил важность перечисления зарплат врачам и другому персоналу больниц вовремя и в полном объеме и назвал одним из приоритетов деятельности правительства обеспечение достойной оплаты труда медиков.

«Один из приоритетов деятельности правительства – это обеспечение достойной оплаты труда людей, которые спасают жизни и здоровье», – сказал Мишустин.

Ранее сообщалось, что добровольцы, принимающие участие в спецоперации российской армии по защите Донбасса, будут иметь статус ветеранов боевых действий. Это решение было принято совместно Госдумой и правительством РФ 26 октября.

Также сообщалось, что россиян предупредили об изменении графика выплаты пенсий. Пенсии в ноябре 2022 года начислят раньше из-за Дня народного единства.