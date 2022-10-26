Следствие просит арестовать коммерческого директора Ксении Собчак до 24 декабря 2022 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Следствие попросило Тверской суд Москвы арестовать коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова, обвиняемого в вымогательстве, до 24 декабря этого года, передает корреспондент KP.RU из зала суда.

Кроме того, следователи просят взять под стражу на аналогичный срок бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Он также обвиняется в вымогательстве.

Напомним, коммерческого директора Собчак задержали во вторник, 25 октября, в Москве. Он был доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Его обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере. По этому же обвинению был задержан и Романовский.

Кроме того, проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая проходит и Ксения Собчак. В среду, 26 октября, в доме телеведущей в Московской области прошли обыски. Сама журналистка покинула Россию.