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Происшествия26 октября 2022 15:15

Следствие просит арестовать коммерческого директора Ксении Собчак до 24 декабря 2022

Также следователи просят взять под стражу экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Следствие просит арестовать коммерческого директора Ксении Собчак до 24 декабря 2022

Следствие просит арестовать коммерческого директора Ксении Собчак до 24 декабря 2022

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Следствие попросило Тверской суд Москвы арестовать коммерческого директора журналистки Ксении Собчак Кирилла Суханова, обвиняемого в вымогательстве, до 24 декабря этого года, передает корреспондент KP.RU из зала суда.

Кроме того, следователи просят взять под стражу на аналогичный срок бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Он также обвиняется в вымогательстве.

Напомним, коммерческого директора Собчак задержали во вторник, 25 октября, в Москве. Он был доставлен в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Его обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере. По этому же обвинению был задержан и Романовский.

Кроме того, проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая проходит и Ксения Собчак. В среду, 26 октября, в доме телеведущей в Московской области прошли обыски. Сама журналистка покинула Россию.