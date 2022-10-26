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Общество26 октября 2022 15:19

Госдума России приняла во втором чтении проект об альтернативной службе во время мобилизации

Согласно документу, при объявлении мобилизации граждане продолжат проходить альтернативную гражданскую службу в ряде организаций
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Госдума России приняла во втором чтении проект об альтернативной службе во время мобилизации

Госдума России приняла во втором чтении проект об альтернативной службе во время мобилизации

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума России приняла во втором чтении законопроект об альтернативной службе во время мобилизации.

Законопроект предлагается установить, что граждане, которые проходят альтернативную гражданскую службу в организациях ВС России, других войсках, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в названных организациях.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 октября 2022 года можно прочитать здесь.