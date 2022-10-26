Госдума России приняла во втором чтении проект об альтернативной службе во время мобилизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума России приняла во втором чтении законопроект об альтернативной службе во время мобилизации.

Законопроект предлагается установить, что граждане, которые проходят альтернативную гражданскую службу в организациях ВС России, других войсках, воинских формированиях и органах в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в названных организациях.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года подписал указ "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации". Главам регионов дано поручение обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные министром обороны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 октября 2022 года можно прочитать здесь.