WP: отношение к украинским беженцам в Европе продолжает ухудшаться

Отношение к украинским беженцам в Европе продолжает ухудшаться. Фото: REUTERS

В Европе продолжает ухудшаться отношение к украинским беженцам. Об этом пишет газета Washington Post.

Украинским беженцам становится труднее найти жилье и работу. Так, арендодатели относятся к ним с неприязнью, несмотря на то, что украинцы готовы оплачивать аренду жилья. Издание приводит рассказ агента по недвижимости из Чехии Выбираловой, которая заявила, что чешские арендодатели считают украинцев «привилегированными» беженцами и опасаются, что те уедут через несколько месяцев.

В то же время украинская беженка рассказала о проявлениях враждебности к ее детям со стороны чешских детей.

Издание рассказывает и о трудностях с поиском работы для украинских беженцев. В разных странах от 15 до 50 процентов украинских беженцев смогли получить работу, но многие из трудоустроенных работают в низкооплачиваемых секторах или получили временную работу.

Ранее сайт KP.RU писал, почему прежнее радушие по отношению к беженцам превращается в неприятие. В частности, многие беженцы обманывают Евросоюз и воруют в магазинах.

Также украинских беженцев называют «новыми цыганами» Европы.

Тем временем беженцы из Украины, уехавшие в европейские страны, жалуются на непростые условия труда в ЕС.