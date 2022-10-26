ООН призвала немедленно продлить зерновую сделку Фото: Иван МАКЕЕВ

Организация объединенных наций выступает за немедленное продление зерновой сделки, заявил заместитель генерального секретаря всемирной организации Мартин Гриффитс.

«Мы сосредоточены на том, чтобы соглашение было сейчас немедленно продлено – это важно для рынка», – сказал замглавы ООН на брифинге.

Напомним, в среду, 26 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс призывает Россию продлить зерновую сделку.

Как писал сайт KP.RU, в середине октября Мартин Гриффитс прилетал в Москву на переговоры с МИД России по продлению сроков действия зерновой сделки.

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что он очень недоволен тем, как реализуется зерновая сделка. По его словам, зерно, вывозимое из украинских портов, почти не доходит до беднейших стран мира, а достается богатым западным государствам.