Ford продал свою долю и ушел из России

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Американская автомобилестроительная компания "Ford Motor Company” продала свою долю в 49% в совместном предприятии "Sollers Ford” и ушла с российского рынка, об этом сообщает пресс-служба компании.

"Ford Motor Company завершила выход из ранее приостановленных операций в России путем продажи своей доли в 49% в совместном предприятии Sollers Ford", - сообщает компания.

Как уточняется, акции американской компании будут передаваться совместному предприятию по номинальной стоимости. При этом Ford имеет возможность выкупить эти акции в течение пяти лет, в случае изменения мировой ситуации.

ПАО «Соллерс» - российская автомобилестроительная компания, владеет Ульяновским автомобильным заводом и Заволжским моторным заводом, партнер проекта по производству автомобилей представительского и высшего класса AURUS, работает совместно с Mazda и Isuzu.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, иностранные компании, которые частично или полностью приостанавливают деятельность в России, имеют свыше 200 тысяч сотрудников в стране.