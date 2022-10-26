Украина изготовила муляж ракеты для провокации с "грязной бомбой" над Чернобыльской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский режим уже закончил техническую подготовку к провокации с "грязной бомбой": специалисты украинского предприятия "Южмаш" подготовили муляж ракеты, который планируется начинить радиоактивным материалом, а затем якобы сбить над зоной отчуждения Чернобыльской АЭС и заявить о пуске ядерного заряда вооруженными силами России, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Он также уточнил, что муляж ракеты "Искандера" изготовлен на основе снаряда ракетного комплекса "Точка-У".

Ранее Минобороны России стало известно, что президент Украины распорядился изготовить "грязную бомбу" из взрывчатки и радиоактивных отходов

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 октября 2022 года можно прочитать здесь.