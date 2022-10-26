США ввели санкции против российской певицы Жасмин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вашингтон ввел санкции против российской певицы Жасмин. Об этом сказано в письменном заявлении министерства финансов США, которое было обнародовано в среду 26 октября.

Сообщается, что список физических и юридических лиц, против которых введены рестрикции, пополнился девятью физлицами и 12 юрлицами. В числе прочих в этот список попала певица Жасмин, заслуженная артистка Российской Федерации.

Ранее певица Жасмин обратилась к поклонникам в социальных сетях и заявила, что любит Россию и никуда не собирается уезжать. Такое обращение она записала после того, как в сети распространилась информация, что Жасмин якобы сбежала из России за границу, как это сделали многие селебрити.

Позже Жасмин присоединилась к музыкально-патриотическому марафону «ZaРоссию», концерты прошли в нескольких десятках российских городов.

Ранее сообщалось, что США ввели новый пакет санкций против российских граждан и компаний в среду 26 октября.