Чувашия вошла в число 12 лучших субъектов России в рейтинге руководителей цифровой трансформации

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина. Фото: www.cap.ru

Рейтинг рассчитывается по целому ряду критериев. Среди них перевод массовых социально значимых услуг в электронный вид, цифровая зрелость ключевых отраслей экономики, работа на платформе обратной связи, а также обеспечение информационной безопасности и эффективные меры поддержки IT-отрасли.

Сферы «Здравоохранение», «Образование» и «Городское хозяйство и строительство» республики показали по уровню развития цифровой зрелости самые высокие результаты. А максимальные баллы Чувашия заработала в обеспечении информационной безопасности. В республике развернут штаб по обеспечению кибербезопасности, функционирует структурное подразделение по устранению киберугроз, а также обеспечено подключение к технической инфраструктуре Национального координационного центра по компьютерным инцидентам.

Рост рейтинга Чувашии обеспечен за счет региональных мер поддержки IT-сферы. В частности, в регионе действуют для аккредитованных ИТ-компаний пониженные ставки по налогу, который взимается при применении упрощенной системы налогообложения. В случае, если объектом налогообложения признаются доходы, тогда размер налога не превышает 1%. Когда налог собирается с доходов, уменьшенных на величину расходов - 5%.

Помимо этого работникам аккредитованных ИТ-компаний, которые состоят на учете, как нуждающиеся в жилье, будет предоставлена единовременная денежная выплата на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа). Финансирование программы осуществляется в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики. Подобная мера поддержки пока реализована лишь в трех субъектах страны.

«То, чего мы уже достигли, — это хорошая платформа, для того чтобы дальше реализовать большое количество изменений как в системе управления региона, так и в обеспечении граждан простыми, доступными и быстрыми услугами — как государственными, так и муниципальными», — прокомментировал Глава Чувашии Олег Николаев успехи республики в цифровой трансформации.

Олег Николаев потребовал активизировать работу по достижению показателей «цифровой зрелости». Одно из основных направлений – дальнейший перевод в электронный вид массовых социально значимых услуг в муниципалитетах и ведомствах, которые недостаточно динамично внедряют новшества.

Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина рассказала, что в республике будет продолжен перевод органов государственной власти на отечественное программное обеспечение. В результате будет достигнута импортонезависимость ПО.

«В настоящее время в работе находится 14 витрин данных. Первыми, которые мы внедрим в текущем году, станут витрина по региональным льготникам, которую мы делаем совместно с Минтруда Чувашии, и витрина по государственному и муниципальному имуществу — это наша совместная работа с Минэкономразвития», — пояснила Кристина Майнина.

В Чувашии также предполагается внедрить дополнительные меры поддержи IT-сферы. Для предприятий отрасли планируется снизить ставки налога на имущество, земельного налога и арендной платы для операторов связи.

«Данная мера сейчас находится в проработке, что позволить направить высвободившиеся средства от налогов на покрытие системами связи территории нашей республики», — отметила Кристина Майнина.