Экономист Исаков посоветовал россиянам самостоятельно формировать пенсионные накопления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков рассказал россиянам, что для обеспечения безбедной старости россиянам стоит формировать пенсионные накопления самостоятельно.

По словам эксперта, делать это стоит заранее, когда до предполагаемого выхода на пенсию остаются десятки лет. Об этом сообщает Lenta.ru.

- Приступать к формированию пенсионных накоплений лучше заранее ... При длительном сроке львиную долю накоплений следует разместить в диверсифицированный портфель акций. Акции исторически являются наиболее доходным активом на долгосрочном горизонте инвестирования, - отмечает экономист.

Также Исаков рассказал, что размер откладываемых средств зависит от желаемой суммы трат после выхода на пенсию. С ней каждому следует определиться самостоятельно и заранее. Эксперт отметил, что откладывание 10% от ежемесячного дохода - абсолютный минимумом. В целом, если откладывать такую сумму ежемесячного дохода в течение, например, 30 лет, проблем с пенсией быть не должно.

Накануне ФАН писало, что некоторым россиянам полагается пенсия с двойным коэффициентом. По словам замдекана экономического факультета РУДН Елены Григорьевой, право на повышенную пенсию имеют россияне, работающие или проживающие на Севере. Она также отметила, что в регионах предусмотрены разные повышающие коэффициенты к страховым выплатам.

Ранее "Пятый канал" сообщал, что с 1 января 2023 года страховые пенсии вырастут еще примерно на 5%. Это касается неработающих пенсионеров. В итоге - средний размер выплат станет около 22 тысяч рублей. Это дополнительная индексация по инфляции — плюс к той, которая была летом.