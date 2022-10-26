Полковник Макгрегор увидел признак поражения США на Украине в риторике экс-директора ЦРУ Фото: REUTERS

Идея экс-директора ЦРУ и бывшего командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса направить на Украину солдат из стран Запада показывает, что Россия одерживает победу, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью ютьюб-каналу Judging Freedom.

"Эти коалиционные силы - это еще один индикатор… Мы всерьез обсуждаем это, потому что Киев истощен, он проигрывает, он уже на краю", - заявил он.

Ранее Макгрегор заявил, что если Америка перестанет посылать Киеву деньги и оружие, пытаясь “продлить шоу”, правительство Зеленского моментально рухнет.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 октября 2022 года можно прочитать здесь.