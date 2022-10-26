Стремоусов назвал ложью заявления Киева о 60 тысячах украинских военных под Херсоном

Стремоусов назвал ложью информацию о якобы находящихся под Херсоном 60 тысячах украинских военных. Фото: REUTERS

Распространенная украинской стороной информация о якобы находящихся под Херсоном 60 тысячах военных ВСУ, собранных там киевским режимом для наступления на город, является ложной. Об этом заявил заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Слова украинской стороны о накоплении 60 тыс. войск для наступления на Херсон - намеренный лживый вброс», - написал Стремоусов в своем Telegram в среду 26 октября.

Также замглавы региона отметил, что в последние четыре дня оперативная обстановка на театре военных действий в Херсонской области остается неизменной.

«Военные Российской Федерации уверенно готовятся дать отпор врагу, прибывает всё больше мобилизованных, и всё больше людей вступают в добровольческие вооружённые отряды в Херсоне, это всё люди глубоко мотивированные и сильные духом», - добавил Кирилл Стремоусов.

Ранее сообщалось, что украинские диверсанты напали на отдел полиции в Херсоне. Злоумышленники скрылись, успев выстрелить из РПГ.

Также сообщалось, что российские войска отразили наступление ВСУ в ЛНР и Херсонской области. Украинские войска потеряли на этих направлениях 285 военнослужащих.

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