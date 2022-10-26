Коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов не признал свою вину в вымогательстве Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Коммерческий директор Ксении Собчак - Кирилл Суханов - не признал свою вину в вымогательстве, сообщила сегодня, 26 октября, следователь по данному делу.

Также Суханов сообщил в суде, что прописки на территории России у него нет. Проживает он в дачном поселке под Красногорском.

“Я готов принести публичные извинения перед потерпевшим. Готов признать получение денег в 800 тысяч рублей, - заявил в суде Кирилл Суханов. - Но я не признаю, что имею отношение к данной публикации, я не имею доступу к данному Телеграм-каналу”.

Кроме этого, судья озвучил, что уголовное дело связано с деятельностью телеграм-канала “Тушите Свет” и публикации, которая была сделана там вечером 22 октября 2022 года. Заявление, после которого возбудили уголовное дело, написал глава госкорпорации “Ростех” Сергей Чемезов.

Также известно, что адвокат обвиняемого попросила отправить клиента либо под домашний арест, либо отпустить под залог.

О том, что журналистка Ксения Собчак проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая, сообщил источник RT.

Ранее коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по этой же статье. Романовскому уже предъявили обвинения, свою вину он отрицает.

В подмосковном особняке Собчак сегодня прошли обыски, в связи с тем что она является владелицей Telegram-канала, для которого вымогали деньги.

Ранее источник агентства, знакомый с ситуацией, сообщил, что Собчак через Белоруссию уехала в Литву, причем до последнего момента все думали, что она летит в Турцию - именно туда на сегодня ею был куплен билет.