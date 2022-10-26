Пятнадцать человек погибли при теракте в иранском Ширазе

В Иране террористы расстреляли 15 человек и ранили 45. Фото: REUTERS

Пятнадцать человек погибли и 45 получили ранения в ходе теракта в иранском Ширазе в среду 26 октября. Об этом сообщают иранские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз на юге страны. Преступник открыл стрельбу по паломникам, которые находились на территории мавзолея, у него был сообщник. По сообщениям иранских СМИ, террористы не являются гражданами Ирана.

Среди погибших двое детей, сообщает агентство IRIB.

Ранее ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в торговом центре Симферополя. Мужчина осуществлял свою деятельность по указанию националистов «Азова».

Напомним, один человек погиб и семеро пострадали в результате стрельбы на фестивале в США. Устроившего стрельбу мужчину задержали местные полицейские.