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В мире26 октября 2022 17:04

Пятнадцать человек погибли при теракте в иранском Ширазе

Среди погибших двое детей
Мария ПАВЛОВА
В Иране террористы расстреляли 15 человек и ранили 45.

В Иране террористы расстреляли 15 человек и ранили 45.

Фото: REUTERS

Пятнадцать человек погибли и 45 получили ранения в ходе теракта в иранском Ширазе в среду 26 октября. Об этом сообщают иранские СМИ.

Сообщается, что инцидент произошел на территории мавзолея Шах-Черах в городе Шираз на юге страны. Преступник открыл стрельбу по паломникам, которые находились на территории мавзолея, у него был сообщник. По сообщениям иранских СМИ, террористы не являются гражданами Ирана.

Среди погибших двое детей, сообщает агентство IRIB.

Ранее ФСБ задержала бывшего украинского морпеха, готовившего теракт в торговом центре Симферополя. Мужчина осуществлял свою деятельность по указанию националистов «Азова».

Напомним, один человек погиб и семеро пострадали в результате стрельбы на фестивале в США. Устроившего стрельбу мужчину задержали местные полицейские.