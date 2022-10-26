В Госдуме оценили идею создать резервный фонд пенсионной системы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член комитета Государственной думы РФ по труду, социполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что сейчас в России нет необходимости создавать дополнительный пенсионный фонд. Так она прокомментировала идею создать в стране резервный фонд пенсионной системы.

По ее мнению, действующий Фонд вполне справляется со своими функциями. Кроме того, он выполняет особые задачи по обеспечению самых социально незащищенных слоев населения соответствующими государственными муниципальными услугами. Об этом пишет Lenta.ru.

- Необходимо отдать должное нашей пенсионной системе. Сегодня доходы в части взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное соцстрахование в бюджете объединенного фонда вполне обеспеченное. Отклонение на 2023 год составляет 184 миллиарда рублей, что достаточно немного, - рассказала депутат.

Он также добавила, что дополнительный резерв - избыточная мера, поскольку в России есть институт трансфертов из федерального бюджета.

Ранее ФАН писало, что объединение Пенсионного фонда с Фондом социального страхования произойдет в 2023 году. При этом учреждение продолжит выполнять те же обязательства перед гражданами, пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев. По его словам, центры реабилитации будут располагаться в отдельных подразделениях, а прием граждан будет осуществляться в единых клиентских службах.

Летом Life.ru сообщал, что Пенсионный фонд увеличит размер пособий из-за роста прожиточного минимума. Так, речь идёт о ежемесячных пособиях для малообеспеченных семей с детьми от восьми до 17 лет. Размер выплаты зависит от установленной суммы пособия: 50%, 75% или 100% прожиточного минимума на ребёнка в регионе.