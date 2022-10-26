Центр Гамалеи начнет испытания обновленной вакцины от ковида в 2022 году

Центр Гамалеи начнет испытания обновленной вакцины от ковида до конца 2022 года. Фото: REUTERS

До конца 2022 года НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи предполагают начать клинические исследования обновленной вакцины против COVID-19. Речь идет о версии вакцины «Спутник V», адаптированную против «дельта» и «омикрон»-версий коронавирусной инфекции.

«До конца этого года мы планируем выйти на клинические исследования вакцины с новым антигенным составом», - цитирует РИА Новости заместителя директора центра по научной работе, академика Дениса Логунова, выступая на съезде всероссийского общества эпидемиологов, микробиологов и паразитологов.

Ранее немецкие ученые нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса. По мнению исследователей, их доказательства подтверждают теорию на 99,9%.

Также сообщалось, что, возвращаясь из-за границы в Россию больше не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус. Это требование Роспотребнадзор отменил 21 октября. Речь идет как о гражданах РФ, так и об иностранцах, приехавших в страну самолетом или по морю. Анкета и тест на коронавирус по прибытии в Россию на машине, автобусе, поездом или пешком не нужны с 1 апреля.

Тем временем первые случаи заболевания вариантами коронавируса «цербер» и «тифон» выявлены в России.