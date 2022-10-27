Олеся Железняк ответила Анне Кошмал, назвавшей ее "посредственной актрисой"

Олеся Железняк. ФОТО: ТВЦ

У звезды «Ландыша серебристого» и «Сватов» Олеся Железняк в этом году сразу несколько театральных премьер. Актриса давно стала народной любимицей, после выхода на экраны семейной комедии «Сваты» она и вовсе стала народной без всяких званий.

Она редко угождает в скандалы, но недавно все таки услышала обвинения в свой адрес от бывшей коллеги по площадки Анны Кошмал. Та назвала ее «посредственной актрисой».

К такому заявлению Железняк относится спокойно, она списывает это на события, происходящие в мире и уверена, что когда ситуация на Украине разрешится, все помирятся.

Ведь украинская актриса Кошмал начала оскорблять коллег по «Сватам» после начала спецоперации.

- Ну, я думаю, ну, если человек так делает, значит, есть основания. Вот я думаю, тут у каждого свой резон. Я не стану от этого Аню любить меньше или как-то к ней относиться, знаете, и желать ничего плохого, - сказала она Пятому каналу.

При этом железняк подчеркивает, что не прикрывается за громкими словами, а действительно старается не озлобиться и не впадать в агрессию.

На хейтеров в социальных сетях актриса тоже почти не обращает никакого внимания. Она редко заглядывает в свои аккаунты и понимает, что «битва идет за каждую душу при помощи интернет-платформ».

Ранее украинская актриса Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалевой, призвала не слушать российскую музыку и заявила, что не будет сниматься в продолжении сериала, передает Life.

Но режиссеры и создатели сериала признают, что популярный телесериал «Сваты» закончился на седьмом сезоне, съемок восьмого сезона ситкома не будет, передает телеканал "360".