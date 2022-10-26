Раскрыта новая схема мошенников на тему частичной мобилизации Фото: Виталий ТИМКИВ

Мошенники придумали новую схему обмана россиян в интернете на тему частичной мобилизации, объявленной в стране. Аферисты обещают гражданам "сертификаты об отсрочке" от призыва в обмен на денежные пожертвования в пользу армии РФ. Об этом рассказал ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров.

Эксперт отмечает, что сейчас выявлен как минимум один фишинговый сайт, выдающий себя за официальный интернет-портал правовой информации. Там сообщается, что якобы можно получить "сертификат об отсрочке" на "специальный срок". На этом же сайте мошенники предлагают пользователям ввести данные банковской карты и сделать перевод. В результате злоумышленники получают конфиденциальную банковскую информацию жертвы и крадут деньги с карты. Об этом пишет Газета.Ru.

- Сайт мошенников выдает себя за один из правительственных ресурсов РФ. При этом его доменное имя никак не повторяет адрес официального сайта. Злоумышленники продвигали фишинговый сайт через социальные сети, электронную почту, SMS, рекламу в мобильных приложениях и автоматические переходы с других сайтов, - предупреждает Егоров.

Он также напомнил россиянам, что подобные объявления в сети - мошеннические.

- Официальных "сертификатов об отсрочке" за пожертвование не существует, - заявил аналитик.

Накануне "Известия" писали, что у россиян стали красть данные для входа в онлайн-банк, обещая выплаты по мобилизации. Как сообщили изданию в InfoSecurity a Softline Company, якобы для начисления средств граждан просят ввести данные для входа в онлайн-банк, которые затем мошенники могут использовать для кражи денег.

Ранее "Пятый канал" сообщал, что в некоторых регионах России уже завершилась частичная мобилизация граждан. Теперь мобилизованные и добровольцы проходят боевую подготовку на полигонах на территории РФ. Однако по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, точной даты завершения частичной мобилизации пока нет.