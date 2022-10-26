Глава МИД Венгрии Сийярто выразил надежду на контакты России и США по конфликту на Украине

Петер Сийярто Фото: REUTERS

Венгрия надеется, что власти России и США "серьезно рассмотрят" возможность проведения контактов для выработки решения сложившегося кризиса вокруг Украины, заявил РИА Новости глава венгерского МИДа Петер Сийярто.

"... Мы очень надеемся, что и российские, и американские власти наконец серьезно рассмотрят возможность проведения встречи… для обсуждения этого вопроса, а также прихода к решению, которое обеспечит мир, а всем угрозам и опасностям будет положен конец. Мир – единственное решение", - заявил Сийярто, участвующий в международной министерской конференции МАГАТЭ "Атомная энергетика в XXI веке" в Вашингтоне.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 26 октября 2022 года можно прочитать здесь.