В Госдуму внесли законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов

В Госдуму внесли законопроект о запрете чрезмерного использования иностранных слов в русском языке. Фото: Евгения ГУСЕВА

В российскую Госдуму внесен законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов. Информация об этом размещена на официальном сайте Государственной думы в среду 26 октября, а сам документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности и доступен здесь.

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что он призван подчеркнуть объединяющую роль русского языка как государственного языка Российской Федерации. Также законопроект должен расширить и конкретизировать сферы, в которых использование русского языка в РФ является обязательным. Кроме того, в проекте закона вводится понятие нормативных словарей, грамматиков и справочников, в которых будут фиксироваться нормы современного русского языка.

В проекте оговаривается «недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях».

Ранее сообщалось, что в Крыму выпустили собственный словарь по замещению слов из английского языка. В книжку вошло около 300 русских вариантов модных выражений.

Сообщалось также, что при дальнейшем развитии инициативы под запретом может оказаться длинный список англицизмов и американизмов, которые часто используют в рекламе.

Напомним, идею запретить чрезмерное использование иностранных слов озвучивал еще лидер ЛДПР Владимир Жириновский.